Более 1,1 миллиона человек привились от короанвируса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург продолжает наращивать темпы вакцинации. По данным Смольного на вечер 14 июля 2021 года в городе уже привились от коронавируса более 1,1 миллиона человек. Только за сутки первичную прививку сделали 20,5 тысяч петербуржцев.

- С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 113 515 человек. Из них 779 618 полностью завершили цикл вакцинации, - рассказали в администрации города.

Также в городе вовсю идет ревакцинация. Первично ревакцинировано 290 человек, из них за последние сутки – 44 человека.

Каждый день вакцина развозится по пунктам вакцинации. Сейчас запас в городе составляет 142,5 тысяч комплектов доз. Препарат "КовиВак", который недавно поступил в Петербург, развозится по прививочным пунктам.