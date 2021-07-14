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Здоровье14 июля 2021 22:33

Более 1,1 миллиона человек привились от короанвируса в Петербурге

За 14 июля первично вакцинировались 20,5 тысяч горожан
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Более 1,1 миллиона человек привились от короанвируса в Петербурге

Более 1,1 миллиона человек привились от короанвируса в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург продолжает наращивать темпы вакцинации. По данным Смольного на вечер 14 июля 2021 года в городе уже привились от коронавируса более 1,1 миллиона человек. Только за сутки первичную прививку сделали 20,5 тысяч петербуржцев.

- С начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 113 515 человек. Из них 779 618 полностью завершили цикл вакцинации, - рассказали в администрации города.

Также в городе вовсю идет ревакцинация. Первично ревакцинировано 290 человек, из них за последние сутки – 44 человека.

Каждый день вакцина развозится по пунктам вакцинации. Сейчас запас в городе составляет 142,5 тысяч комплектов доз. Препарат "КовиВак", который недавно поступил в Петербург, развозится по прививочным пунктам.