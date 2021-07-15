До +33 градусов и слабая надежда на дождь: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на 15 июля

Пекло, просто пекло. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дожди, увы, отменяются. Грозы с ливнями, обещанные синоптиками накануне, так и не случились. Осадки обошли Петербург стороной, пролившись над Тосно. А жителям Северной столицы достались лишь жалкие капли. И то в отдельных районах. Увы, но и в наступивший четверг будет не легче.

- Есть маленькая вероятность, что дождь пройдет в четверг и пятницу. Но вряд ли. Никак не хотят до нас доходить. Грозы прошли мимо, по югу области, но до города они не дотянули, - рассказал накануне в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Но надежда умирает последней, поэтому прогноз на 15 июля от городского гидрометцентра выглядит так: местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура днем составит +31...+33 градуса. Давление будет понижаться.

На 7:50 утра в Петербурге воздух прогрелся до +25,2 градуса, солнечно, ветра нет. Влажность составляет 77%, давление - 759.4 мм ртутного столба, что чуть ниже нормы.

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