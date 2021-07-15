Две тысячи квадратных метров леса горят в Сосновом Бору

В Сосновом Бору тлеет и горит две тысячи квадратных метров торфяной подложки леса. Фото: vk.com/meriasosnovybor

Серьезный лесной пожар уже несколько часов тушат в Сосновом Бору. В районе коттеджного поселка Смолокурка, неподалеку от АЭС, со вчерашнего дня горит торф. Площадь возгорания составляет около двух тысяч квадратных метров.

- В Сосновом Бору происходит тление торфяной подложки на площади около 2 000 кв.м. Заявка о возгорании поступила в МЧС около 16.30 14 июля. Два расчета пожарно-спасательной части выехали к коттеджному поселку Смолокурка. В тушении задействованы две автоцистерны 71-й пожарно-спасательной части и две поливомоечные машины СМБУ «Спецавтотранс», - сообщает в соцсетях администрация Соснового Бора.

По данным регионального управления МЧС по Ленинградской области, на месте ЧП работают три единицы техники и девять человек личного состава.

- Угроза населенным пунктам отсутствует. Работы по ликвидации пожара продолжаются, - отмечает пресс-служба ведомства.