Пенсионер на скутере сбил маленького ребенка в Ломоносове

63-летний скутерист сбил 3-летнего ребенка в Ломоносове. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пожилой мужчина на скутере сбил маленького ребенка, шедшего с мамой по улице. Пенсионер не справился с управлением мотороллера и снес 3-летнего малыша. Авария произошла у дома 29 по Еленинской улице.

- 14 июля в полицию поступило сообщение о том, что около 21:00 63-летний мужчина, управляя скутером JOGGER, у дома 29 по улице Еленинской совершил наезд на пешехода 2018 года рождения, который в момент ДТП находился в сопровождении 31-летней матери, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате происшествия ребенок получил травмы средней степени тяжести и был увезен на машине скорой помощи. Малыша госпитализировали.

По факту ДТП полицией началась проверка. Решение о возбуждении уголовного дела или отказе от него примут по итогам проверки.