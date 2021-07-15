Годовалый малыш с резаным ранением груди госпитализирован в тяжелом состоянии в Петербурге

Малыш получил тяжелые раны, упав на разбитый стакан. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские медики спасают жизнь годовалого малыша, которого экстренно госпитализировали вечером 13 июля из квартиры дома в Приморском районе. У ребенка врачи нашли серьезную рану груди.

- 13.07.2021 в 22:59 бригадой скорой помощи из квартиры дома 21 по проспекту Сизова с проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии госпитализирован мальчик 2020 года рождения. Обстоятельства: по месту жительства ребенок поскользнулся и упал на разбившийся стакан, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Сейчас малыш находятся в одной и детских больниц Петербурга, проверку по факту произошедшего проводят Следственный комитет и полиция.

Известно, что семья ребенка полная, на учете как неблагополучная не состоит.