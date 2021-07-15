Жители юга Петербурга и Кудрово жалуются на едкий запах горелого кофе

Петербуржцы и жители Кудрово обвиняют в неприятном запахе завод по производству кофе. Фото: vk.com/spb_today

Жители Невского, Фрунзенского и других районов Петербурга, а также примкнувшие к ним кудровчане жалуются на стойкий и едкий запах гари, который в прямом смысле отравляет им жизнь. Пахнет, по словам горожан, горелым кофе. А в качестве источника «аромата» люди указывают на завод по производству того самого напитка для бодрости, расположенный в Новосаратовке.

- Сегодня с 3 часов ночи до 8 утра травили жителей Кудрово. Такая духота была ночью, и запах этот, дышать нечем, словно в газовой камере спали. У меня головная боль жуткая с утра. Нас травят живьем, как тараканов. Это продолжается два года, делается специально по ночам, чтобы никто не учуял, но запах будит среди ночи, сын аллергик 19 лет, начинает кашлять, дочь 9 лет просыпается всегда, - пишут возмущенные люди в специально созданной группе ВКонтакте «Запах Гарри | ЛО и СПб»

По словам женщины, она обращалась в эконадзор, но ей пришел ответ, что это завод по ночам «проветривает накопители». Сами же люди уверены: современный, соответствующий всем стандартам завод, просто экономит, не включая фильтры для очистки выбросов.

В группе «Запах Гарри» состоит 760 человек и они намерены бороться за то, чтобы дышать чистым воздухом.