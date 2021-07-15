Заявки на вакцинацию иностранцев от ковида начали собирать в Петербурге

В Петербурге начнут прививать иностранцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иностранные рабочие смогут привиться от коронавируса в Петербурге. Сообщение об этом появилась 15 июля 2011 года на официальном портале городского правительства.

- Петербургское агенство Мединского туризма начало сбор заявок от работодателей трудовых мигрантов. Он завершится 20 июля 2021 года. На основании собранных заявок, разработают график вакцинации. Прививочные пункты разместят в соответствии с территориальным расположением организаций включенных в список, - сообщает Комитет по туризму.

О том, что Петербург последует примеру Москвы и начнет прививать трудовых мигрантов «Комсомолке» стало известно еще 30 июня 2021 года. Однако конкретную информацию в Смольном тогда не сообщали. Было известно лишь то, что кампанию по вакцинации иностранных рабочих собираются начать в июле 2021 года. Дата поставок вакцины «Спутник Лайт» в Северную столицу остается до сих пор неизвестной.

Планируется, что прививка для иностранцев будет платной, однако процедуру оплатит работодатель.