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Авто15 июля 2021 12:44

Адмиралтейскую набережную перекроют на 12 дней ради парада ко Дню ВМФ

«Кирпич» появится и на Адмиралтейском проезде
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Из-за проведения парада в центре города ограничат движение. Фото: Комитет по транспорту.

Из-за проведения парада в центре города ограничат движение. Фото: Комитет по транспорту.

Адмиралтейскую набережную и Адмиралтейский проезд перекроют для движения транспорта на 12 и 11 дней соответственно. Это связано с проведением Главного парада ко дню ВМФ и организации его показа по телевидению.

- Вниманию автомобилистов! В связи с проведением телевизионной трансляции Главного Военно-морского парада закрывается движение: с 00.00 17 июля до 21.00 28 июля по Адмиралтейскому проезду; с 00.00 17 июля до 06.00 29 июля по Адмиралтейской набережной, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут поездки.

Напомним, что парад ко Дню ВМФ состоится 25 июля, а до этого пройдут еще несколько тренировок, в том числе ночных.