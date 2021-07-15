Адмиралтейскую набережную перекроют на 12 дней ради парада ко Дню ВМФ

Из-за проведения парада в центре города ограничат движение. Фото: Комитет по транспорту.

Адмиралтейскую набережную и Адмиралтейский проезд перекроют для движения транспорта на 12 и 11 дней соответственно. Это связано с проведением Главного парада ко дню ВМФ и организации его показа по телевидению.

- Вниманию автомобилистов! В связи с проведением телевизионной трансляции Главного Военно-морского парада закрывается движение: с 00.00 17 июля до 21.00 28 июля по Адмиралтейскому проезду; с 00.00 17 июля до 06.00 29 июля по Адмиралтейской набережной, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут поездки.

Напомним, что парад ко Дню ВМФ состоится 25 июля, а до этого пройдут еще несколько тренировок, в том числе ночных.