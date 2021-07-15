В Петербурге вновь увеличилась заболеваемость коронавирусом

Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге опять пошла вверх после небольшого спада. На утро четверга в городе зафиксировано 1954 новых случая заражения ковидом. Это меньше, чем на прошлой неделе, когда было более двух тысяч, но выше уровня последних дней.

- С начала пандемии в Петербурге заболели 497 789 человек. Из них выздоровели 475 384 (+1926 за сутки). Скончались еще 108 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей в городе достигло 17 917, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

По суточной смертности город опять обошел Москву, где умер 101 человек.

А в Ленинградской области наоборот идет небольшое снижение числа зараженных. За минувшие 24 часа подтверждено 247 случаев заражения (52 185 с начала пандемии). Выздоровели 45 925 (+81 за сутки), умерло 1924 человека (+10).