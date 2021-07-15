Водители встали в трехчасовую пробку из-за ремонта Коннолахтинской дороги в Юнтолово

Водители жалуются на дезориентирующие знаки на Коннолахтинской дороге. Указатель "объезд" через Юнтолово приводит в тупик. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Ремонт Коннолахтинской дороги обернулся серьезными пробками и недовольством автомобилистов. Они по привычке пытались проехать с Приморского шоссе до КАДа, но натыкались на дорожную технику и закрытый проезд. Осложняло ситуацию то, что знаки указывали на объезд ремонтируемого участка через Юнтолово, а там, как оказывалось, был тупик.

- Я три часа отстоял в пробке. Там по знакам объезд. Все туда и поехали. А за 50 метров до выезда обратно на Конолахтинскую в сторону КАД - забор. Пришлось разворачиваться и ехать обратно к Приморскому шоссе. Почему сразу не поставить знак о том, что дальше проезда нет? - возмущается в разговоре с «КП-Петербург» один из водителей.

Ради справедливости надо сказать, что дорожные службы предупреждали о начале ремонта и ограничениях в движении, но далеко не все автомобилисты мониторят интернет и соцсети, а выставленные дорожниками указатели, как выяснилось, вводят в заблуждение.

Дозвониться до пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры у корреспондента «КП» не получилось.

СПРАВКА «КП»:

В связи с проведением ремонта на Коннолахтинской дороге будет закрыто движение транспортных средств:

с 21:00 14 июля до 21:00 15 июля на участке от Ивинской улицы до Левашовского шоссе, включая перекресток;

с 21:00 15 июля до 05:30 20 июля на участке от Ивинской улицы до Левашовского шоссе, не включая перекресток.

В остальные дни до завершения работ, намеченного на конец июля, будет введено поэтапное ограничение движения.