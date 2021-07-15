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Общество15 июля 2021 15:08

МЧС предупредило о знойной жаре и грозах в Ленобласти 16 июля

Температура воздуха будет на 10 градусов выше климатической нормы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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МЧС предупредило жителей Ленобласти об аномальной жаре

МЧС предупредило жителей Ленобласти об аномальной жаре

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление МЧС Ленинградской области снова предупредило местных жителей об аномальной жаре. В пятницу, 16 июля 2021 года, в регионе среднесуточная температура будет на 7-10 градусов выше климатической нормы. При этом по области пройдут грозы.

- В пятницу в Ленобласти будет переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В ночное время температура воздуха составит около 15-20 градусов тепла, местами до плюс 23, днем снова жара в 28-33 градуса, - сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Спасатели отмечают, что грозы продержатся в регионе до 18 июля. При этом ветер усилится до 15 метров в секунду, что является почти ураганом.

Напомним, что в Петербурге также будет жарко, грозы тоже пройдут, но сухие.