Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" откроет вторую сцену

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» планирует открыть вторую сценическую площадку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" собирается открыть новую сцену. В четверг, 15 июля 2021 года, появление второй площадки обсудили губернатор Северной столицы Александр Беглов и художественный руководитель театра Юрий Александров.

- "Санктъ-Петербургъ Опера" - один из ведущих театров в Петербурге. Каждая его постановка – яркое художественное событие в жизни нашего города. Такие центры культуры и творчества необходимо развивать, - отметил градоначальник.

Сейчас театр занимается особняк барона фон Дервиза на Галерной улице. Дом был передан учреждению в аварийном состоянии в 1998 году, в нем провели ремонт и реконструкцию сцены.

На спектаклях театра всегда настоящий аншлаг, однако из-за маленького зала вместимость всего 170 зрителей. В связи с этим и появилось желание создать вторую сцену. Где она будет размещаться, пока не сообщается. Этот вопрос сейчас решают театр с городом.