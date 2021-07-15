Торжества на День Ленобласти отменили, деньги перенаправили на борьбу с коронавирусом

Сэкономленные на Дне Ленобласти деньги направят в больницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области 13 июля 2021 года должны были пройти праздничные мероприятия по случаю дня рождения региона. Однако из-за непростой эпидемиологической обстановки власти решили отменить торжества.

- В такое напряженное время нам точно не до больших праздников. Я принял решения, что все сэкономленные деньги, которые мы хотели потратить на подготовку и проведения торжества, пойдут на нужды медицины, - сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что на эти деньги удастся приобрести кислородные баллоны и лекарства.

Добавим, что эпидемиологическая ситуация в Ленинградской области продолжает оставаться непростой. Так, 15 июля 2021 года, в регионе выявили 247 новых случаев заражением коронавирусом, а всего с начала пандемии ковид подхватили более 52 тысяч жителей 47-го региона.