На строительство Витебской развязки петербургского ЗСД выделили 3 миллиарда рублей

Правительство России выделило 3 миллиарда рублей на строительство Витебской развязки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России выделило 3 миллиарда рублей на строительство Витебской развязки на ЗСД Санкт-Петербурга. Такое решение было принято в четверг, 15 июля 2021 года. Поддержка федералов поможет городу быстро и эффективно вести строительство трассы.

- Развязка - первый этап Широтной магистрали скоростного движения. Новая скоростная трасса будет востребована петербуржцами. Уже через несколько лет новая магистраль от ЗСД до Ленинградской области сократит автомобилистам время в пути, ведет трафик с загруженных улиц города на федеральные трассы, - сказал губернатор Александр Беглов.

Витебская развязка это первый этап новой скоростной Широтной магистрали. Строительство уже началось в марте 2021 года. Всего стоимость проекта около 39 миллиардов рублей.

Строительство развязки позволит решить много транспортных вопросов, в том числе обеспечить скоростное сообщение ЗСД с Московским и Фрунзенским районами.