Пылевой смерч сняли на видео у КАД в Петербурге

Столб пыли напугал жителей Петербурга. Фото: vk.com/spb_today / Александр Шевченко

Необычное природное явление увидели петербургские водители, проезжавшие днем 15 июля по КАДу. На северном участке кольца, между «Мегой» и Выборгским шоссе они заметили пылевой смерч. Или что-то очень на него похожее.

- Мини торнадо на севере КАД. Шумно так, как будто «кондей» на полную включен, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», снявшие происходящее видео.

Как правильно классифицировать явление: смерч, торнадо или просто скромный вихрь, пользователи соцсетей не определились. Зато они вволю пошутили над ситуацией.

- Когда решил похвастаться кондеем «на полную». Закрой форточку, а то твой кондей город разрушит. Элли улетела в Изумрудный город. Нам только торнадо не хватало для полного счастья, - пишут горожане в комментариях.

Напомним, что обещанную на сегодня грозу синоптики уже отменили, а вот в выходные погреметь вполне может, но без дождей.