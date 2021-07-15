Около десяти рейсов задержаны между Петербургом и Москвой из-за мощного ливня в столице

В Пулково задержали рейсы между Петербургом и Москвой из-за ливня в столице Фото: Александр ГЛУЗ

Из-за мощного ливня в Москве задержаны десяток авиарейсов между столицей и Санкт-Петербургом. Непогода обрушилась на Москву в четверг, 15 июля 2021 года, из-за чего затопило аэропорт Шереметьево. В петербургском аэропорту Пулково объявили о задержке рейсов.

- Согласно данным расписания Пулково из Петербурга в Москву задержан рейс S7 1012, назначенный на 15:20 часов, SU 021 на 15:50 часов, SU 023 на 17:35 часов, U6 080 на 17:45 часов, SU 039 на 18:40 часов, - говорится в табло петербургских Воздушных ворот.

Также задерживаются рейсы из Москвы в Петербург: прилет SU 022 с 16:45 перенесен на 17:54 часов, SU 038 c 17:50 на 18:41 часов.

Остальные рейсы пока что без изменений, однако пассажирам следует связаться с авиакомпаниями или аэропортом, чтобы уточнить эту информацию.