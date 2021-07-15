МЧС предупредило о надвигающихся грозах и ливнях на Петербург 15 июля

МЧС предупредило о грозе и ливне в Петербурге 15 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В МЧС Санкт-Петербурга предупредили, что на город надвигаются ливни и грозы. По данным спасателей, дождь обрушится на Северную столицу с 18 до 21 часов вечера в четверг, 15 июля 2021 года. Многие жители города на Неве давно ждут освежающих осадков.

- В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. 5 июля в ближайшие 1-3 часа местами ожидаются ливни, грозы. При грозах кратковременное усиление ветра до 15 метров в секунду, - сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Однако, действительно ли начнутся ливни, еще вопрос. Ранее ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус рассказал "КП-Петербург", что над городом действительно сгущаются тучи, но в атмосфере слишком мало влаги. Дождь начинается, но просто не успевает долететь до земли. С большей вероятностью пройдут так называемые сухие грозы, при которых гром и молния есть, а осадков нет.