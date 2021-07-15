Ливень обрушился на Петербург 15 июля

Ливень пошел в Петербурге 15 июля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Долгожданный ливень обрушился на Санкт-Петербург 15 июля 2021 года. Дождь начался в юго-западных районах города, причем, достаточно сильный. Радостные жители Северной столице рассказали об этом в социальных сетях.

- Кто хотел дождика? - радостно спросил счастливый "обладатель" ливня.

- А можно в Невский район, пожалуйста, - подхватили петербуржцы в комментариях.

- На север города гоните.

- В Красносельского районе Ливень, гром и молния, - похвасталась одна из горожанок.

- В Московский район дайте, - взмолились комментаторы.

Согласно данным "Яндекса", дождь, увы, застанет не всех. В течение двух часов туча продвинется с запада на восток, задев центр города, пройдет на Дыбенко и уйдет в сторону Колпино. К сожалению, северную часть Петербурга дождь не захватит.