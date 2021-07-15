Петербуржца, задушившего отца, отправили в СИЗО

В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве отца Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве отца в Санкт-Петербурге, отправили под стражу. В четверг, 15 июля 2021 года, следственный комитет Северной столицы сообщил о ходе расследования уголовного дела. Труп пенсионера 1952 года рождения обнаружили накануне.

- 43-летний мужчина 13 июля, находясь в квартире одного из домов по Индустриальному проспекту, в ходе ссоры на бытовой почте со своим отцом 1952 года рождения, нанес последнему множественные удары руками в область головы и туловища, после чего задушил его проводом, - рассказали в комитете.

После того, как был обнаружен труп, полиция провела проверку и нашла улики, в том числе отпечатки пальцев его сына. Обвиняемого задержали в тот же день.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Мужчина находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.