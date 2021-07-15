Петербуржец поджег квартиру возлюбленной из-за ревности

Петербуржец поджег квартиру возлюбленной Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге настойчивый кавалер поджег квартиру возлюбленной. 32-летний мужчина запал на девушку, вычислил, где она живет и решил заявиться ночью с подарком. Женщина такого поступка не оценила. Тогда обиженный влюбленный решил отомстить. Об этом в четверг, 15 июля 2021 года, "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- В третьем часу ночи в экстренную службу позвонила женщина и рассказала, что неизвестный человек поджог ее квартиру в доме 14 по Камышовой улице, - сообщил источник.

Когда полиция прибыла на место, женщина пояснила, что около часа ночи неизвестный мужчина позвонил ей в дверь и сообщил, что принес подарок. Дверь она открывать не стала. Но спустя время ухажер вернулся, облил ее дверь из бутылки какой-то жидкостью и поджег ее.

Полиция просмотрела камеры видеонаблюдения с ближайшей АЗС. На ней было видно, как некий мужчина покупал бензин.

"Романтика" задержали утром 14 июля у дома 11/1 на улице Большая Зеленина. Он заявил, что совершил поджог из-за ревности.

По факту возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина семь раз привлекался к уголовной отвественности за кражи и наркотики.