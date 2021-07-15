Газификацию частных домов в Ленобласти оплатят из регионального бюджета Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области 129 тысяч владельцев частных домов смогут провести газ в свои жилища за счет бюжета региона. Об этом стало известно 15 июля 2021 года. Такое решение озвучил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко после совещания с представителями «Газпрома».

- Речь идет о жителях региона, которые зарегистрированы в наследных пунктах, куда уже подведено голубое топливо. Сейчас сумма субсидии на прокладку труб и покупку оборудования составляет 145 тысяч рублей, - сообщает правительство Ленинградской области.

Руководство региона добавляет что материальная помощь, которую жители смогут потратить на газификацию частных домов вырастет с начала 2022 года. Уже с 1 января размер субсидии достигнет 180 тысяч рублей для обычных граждан и 200-300 для льготников.

Для того, чтобы получить помощь, жителю необходимо иметь постоянную регистрацию в доме, который он хочет газифицировать.