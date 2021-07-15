Геодезиста задержали за изнасилование 10-летней девочки в Петербурге

Мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в машине в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за сексуальное насилие над 10-летней девочкой. В среду, 14 июля 2021 года, следственный комитет по Красносельскому району получил информацию о том, что некий человек затащил ребенка в машину, где надругался. Следователи установили все детали произошедшего.

- Выяснилось, что 6 июня 2021 года в машине, припаркованной у дома 8 по улице Даниила Хармса мужчина совершил действия сексуального характера в отношении девочки 2011 года рождения, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Комитет возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях в отношении ребенка. Подозреваемого нашли в тот же день. Им оказался 55-летний главный геодезист одной крупной компании.

Мужчину задержали в городе Мурино, где он проживает. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.