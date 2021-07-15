Петербуржцу грозит тюрьма за совращение несовершеннолетней девочки

Петербуржцу грозит тюрьма за развращение девочки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 21-летнему парню грозит тюрьма за интимную связь с 15-летней школьницей. В четверг, 15 июля 2021 года, источник в правоохранительных органах сообщил "КП-Петербург" о том, что следователи установили каждый раз, когда молодой человек совращал девочку.

- Первое уголовное дело было заведено еще 11 июня. Тогда стало известно, что в период с 12 апреля по 26 мая парень неоднократно совершал половые сношения и развратные действия с 15-летней девочкой, зная, что ей еще нет 16 лет, - сообщил источник.

Для свиданий парень использовал квартиру на Бассейной улице и дом на Пулковском шоссе. Молодого человека задержали, а после отпустили под подписку о невыезде.

В ходе расследования стало известно точно по датам, когда парень встречался с девочкой. Интимная связь происходила 7, 9, 15, 17, 22 и 31 мая. По каждому случаю были возбуждены уголовные дела.

Ранее парень привлекался к уголовной отвественности за кражу. Сейчас ему грозит до 4 лет тюрьмы.