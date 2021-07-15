Вода зацвела в фонтане парка 300-летия Петербурга из-за жары

Фонтан в парке 300-летия зацвел из-за жары Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге в парке 300-летия вода в фонтане стала зеленой. В четверг, 15 июля 2021 года, местные жители рассказали, что в разгар жары вода начала цвести. Однако многие решили, что всему причиной купающиеся в нем люди.

- В фонтане уже так много людей искупалось, что он решил зацвести. Но это никого не останавливает, - рассказал автор видео.

Однако вода зацвела не из-за купающихся людей, а из-за продолжительной жары и яркого солнца.

На кадрах видно, что на фонтане настоящий аншлаг. Дети и взрослые бегают по дорожке между струями, чтобы хоть как-то освежится во время летнего зноя. Действительно, вода не вызывает доверия своим цветом.

- Вот там букет заразы оптом, - ужаснулась одна петербурженка.