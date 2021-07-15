МЧС локализовали пожар в парке Соснового Бора в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Сотрудники МЧС Ленинградской области смогли локализовать пожар в парке в районе СНТ Смолокурка в Сосновоборском городском округе. О проделанной работе по спасению природы в управлении рассказали в четверг, 15 июля 2021 года.

- Сообщение о пожаре в парковом массиве поступило в 16:27 часов 14 июля. Огонь охватил порядка 0,2 гектаров леса. На место выехали сотрудники 71 и 77 пожарных частей. Также на помощь отправились и добровольцы, - рассказали в МЧС Ленобласти.

Спасатели успели вовремя. В 23:30 часов пожар был локализован, однако тление до сих пор продолжается. Сейчас сотрудники занимаются ликвидацией отдельных очагов тления лесной подстилки, уже проведена опашка места пожара. К ликвидации также привлечена инженерная техника и пожарный поезд.

В МЧС добавили, что угрозы для населенных пунктов нет, так как тление происходит далеко от них. В связи с частичным задымлением города Сосновый Бор организован мониторинг воздуха.