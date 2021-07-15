Дорога Жизни под Петербургом встала в пробку из-за ДТП

ДТП перекрыло движение по Дороге Жизни в сторону Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

На Дороге Жизни в Ленинградской области произошла авария. В восьмом часу вечера в четверг, 15 июля 2021 года, на трассе в районе Румболовской горы столкнулись два автомобиля. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- На Дороге Жизни, где Румболовская гора, один летел с горки и прилетел в каршеринговый "Поло", - пояснили свидетели аварии.

Судя по фотографиям, опубликованным с места события, авария оказалась не сильной. Сообщений о пострадавших не поступало.

Однако авария перекрыла всю полосу движения в сторону Санкт-Петербурга. Из-за этого автомобилистам приходится объезжать разбитые машины по встречной полосе.

На десять часов вечера пробка в сторону Петербурга тянется от Румболовского парка до поселка Романовка. Затор около 3,5 километров.