Уголовное дело возбудили на администрацию МО Соснования Поляна в Петербурге

Билеты на концерт к 8 марта обернулись уголовным делом для МО «Сосновая поляна» Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении чиновников местной администрации муниципального образования муниципального округа Сосновая Поляна. Как стало известно 15 июля 2021 года, прокуратура Красносельского района провела проверку программы организации и проведения Международного женского дня.

- В феврале 2020 года МА МО Сосновая Поляна заключила контракт с предпринимателем на предоставление 339 билетов для местных жителей на концерт, посвященный 8 марта. Однако лица из числа руководства приняли и оплатили работы по контракту. При этом документы о предоставлении услуги отсутствуют, - рассказали в прокуратуре города.

После проверки прокуратура отправила материалы в органы предварительного расследования, которые в итоге возбудили уголовное дело. Максимально виновным грозит до четырех лет тюрьмы.