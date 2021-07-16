Выше +30 и без дождей обещают в Петербурге в пятницу, 16 июля

От жары спасут только фонтаны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода опять не меняется. Несмотря на прежние обещания синоптиков, дожди и грозы не придут в Петербург в как минимум до выходных. Ливень, все же накрывший город в четверг, оказался локальным и не накрыл всю Северную столицу целиком. И новых осадков пока ждать не приходится.

- 16 июля в Петербурге будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный и северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха днем составит +29...+31 градус. Атмосферное давление начнет слабо повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:50 утра контрольные термометры показывают уже +24,8 градуса. В Петербурге ясно и почти безветренно. Влажность составляет 81%, давление держится на отметке 758,6 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Суббота, по прогнозам синоптиков, окажется такой же сухой и жаркой. А вот в воскресенье все же возможны грозы и, местами, кратковременные дожди.

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