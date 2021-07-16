Петербуржцы жалуются на зеленую воду в парке 300-летия

Петербуржцы спасаются от жары в фонтане парка 300-летия. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жара, установившаяся в Петербурге, привела к резкому повышению температуры воды в водоемах. Из-за этого сама вода начала «цвести». Причем не только в реках, озерах и Финском заливе, но даже в фонтанах. Так, в бассейне главного фонтана парка 300-летия, плещется совершенно зеленая жижа.

- В фонтане уже так много людей искупалось, что он решил зацвести, но это никого не останавливает, - пишут горожане в паблике ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Правда, все же подавляющее большинство просто бегает под освежающими струями, здесь вода чистая и прозрачная.

А спускаться в чашу фонтана отваживаются или очень перегревшиеся посетители парка или не слишком трезвые.

При этом сам фонтан ежедневно с утра обслуживают специалисты «Водоканала» и вылавливают из воды мусор, брошенный «культурными» петербуржцами.

«Зацвела» вода и в Финском заливе. По словам специалистов Росприроднадзора, это вызвано резким повышением температуры, которая способствует размножению водорослей.

Надо сказать, что в жаркие дни нагрузка на парк возросла в несколько раз, а объем мусора увеличился вдвое.