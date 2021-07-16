Жара вызвала рост опасных сине-зеленых водорослей в водоемах Петербурга

Водоросли расплодились в воде из-за жары. Фото: Северо-Западное Управление Росприроднадзора

Жаркая погода, стоящая в Петербурге последние недели, привела к тому, что вода в реках, озерах, прудах и даже заливе начала «закипать». По оценками специалистов, температура в водоемах сейчас превышает нормативную в среднем на 10 градусов, что приводит к быстрому росту опасных сине-зеленых водорослей.

- Повышение температуры воды ведет не только к активному цветению сине-зеленых водорослей, их отмиранию и изменению цветности воды, но и к снижению кислорода в воде. Это обстоятельство может привести к замору рыбы, которой необходимо содержание кислорода 5-7 мг на литр, - сообщает пресс-служба регионального управления Росприроднадзора.

Нижней границей, когда рыба начинает гибнуть, считается 0,3-0,5 мг кислорода на литр воды. И сейчас этот порог почти достигнут. По данным специалистов ведомства, во многих водоемах Петербурга и Ленобласти из-за высокой температуры кислорода в воде осталось около одного мг на литр и даже меньше.