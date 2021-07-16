Мошенники, продававшие петербургским пенсионерам БАДы под видом жизненно необходимых лекарств, пойдут под суд

Полиция завершила расследование дела группы мошенников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские завершили расследование дела группы мошенников, продававших пенсионерам биологические добавки (БАДы) под видом жизненно-необходимых лекарств. Жертвами злоумышленников стали 14 ветеранов Великой Отечественной Войны, в возрасте от 81 до 96 лет, а размер ущерба превысил 2,5 миллиона рублей.

- Группа функционировала с апреля по июнь 2020 года, а ее непосредственным организатором стала 47-летняя женщина. Злоумышленница также привлекла к противоправной деятельности свою 29-летнюю дочь, ее 33-летнего сожителя и 42-летнюю знакомую. - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Схема была простой: мать и дочь обзванивали пенсионеров под видом медработников и предлагали купить им препараты, а потом двое других подельников приезжали на адрес под в видом курьера и забирали деньги.

- Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении четырех местных жителей. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «мошенничество» и «кража», совершенные в крупном размере, организованной группой, - сообщает пресс-служба ведомства.