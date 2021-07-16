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Общество16 июля 2021 12:23

Конкурс по выбору регионального мусорного оператора на 131 млрд рублей объявлен Смольным

Победитель будет отвечать за утилизацию и переработку твердых коммунальных отходов в Петербурге
Никита НЕСТЕРОВ
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Смольный объявил конскурс на поиск единого мусорного оператора.

Смольный объявил конскурс на поиск единого мусорного оператора.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ближайшее время в Петербурге выберут компанию, которая будет отвечать за утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО). Прием заявок на конкурс, за проведение которого будет отвечать комитет по природопользованию, продлится до 4 августа. Победитель получит из бюджета 131 миллиард рублей, а сам контакт заключат на десять лет.

- Участники конкурса обязаны иметь действующую лицензию по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности. Так же в распоряжении компании должны находиться соответствующие объекты, - пишет «Петербургский дневник».

Добавим, что сейчас все твердые бытовые отходы из города утилизируют на территории Ленинградской области. Однако губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что часть полигонов закроют к 2023 году.

Город и область будут заниматься вопросом утилизации и переработки мусора сообща.