Смертность в Петербурге остается высокой, заболеваемость коронавирусом чуть снизилась

Еще 101 человек умер в Петербурге от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге опять немного снизилась заболеваемость коронавирусом. Федеральный оперативный штаб опубликовал данные на утро 16 июля. В целом по России отмечен рекорд по суточной смертности - скончались 799 человек. В Петербурге число летальных исходов держится на уровне более 100, но рекорд пока не превышен.

- За минувшие сутки в Петербурге заболели 1948 человек (499 737 с начала пандемии). Выздоровели 1932 (477 316 всего), скончался еще 101 пациент, общее число жертв болезни достигло 18 018, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

В Ленинградской области ситуация следующая: с начала пандемии заболели 52 429 человек (+244), умерли - 1934 (+10), выздоровели - 46 000 (+75).