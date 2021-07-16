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Здоровье16 июля 2021 12:40

Смертность в Петербурге остается высокой, заболеваемость коронавирусом чуть снизилась

Выздоровели еще 1932 пациента
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Еще 101 человек умер в Петербурге от коронавируса.

Еще 101 человек умер в Петербурге от коронавируса.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге опять немного снизилась заболеваемость коронавирусом. Федеральный оперативный штаб опубликовал данные на утро 16 июля. В целом по России отмечен рекорд по суточной смертности - скончались 799 человек. В Петербурге число летальных исходов держится на уровне более 100, но рекорд пока не превышен.

- За минувшие сутки в Петербурге заболели 1948 человек (499 737 с начала пандемии). Выздоровели 1932 (477 316 всего), скончался еще 101 пациент, общее число жертв болезни достигло 18 018, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

В Ленинградской области ситуация следующая: с начала пандемии заболели 52 429 человек (+244), умерли - 1934 (+10), выздоровели - 46 000 (+75).

Статистика коронавируса в Санкт-Петербурге 16 июля 2021
Данные по заболевшим, выздоровевшим и умершим