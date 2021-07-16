Учения могли стать причиной эвакуации Большого гостиного двора в Петербурге

Посетителей Гостиного двора эвакуировали, но причин никто не знает. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Около полудня 16 июля 2021 в Большом Гостином дворе Петербурга прозвучала пожарная тревога. Покупателям и персоналу сообщили о задымлении в одном из помещений комплекса. Людей из здания эвакуировали. Универмаг закрыли на вход. Однако пожарных так никто не и вызвал.

- У нас нет никакой информации. К нам никто не обращался. Поэтому это могло быть не реальное происшествие, а учения, - ответили в пресс-службе главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Несмотря на звуки сирены и громкоговорителей, очевидцы не заметили огня, дыма и других признаков пожара. Это косвенно подтверждает версию учений.

В администрации Гостиного двора на звонок корреспондента "КП-Петербург" никто не ответил.