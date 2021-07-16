Дополнительные электрички назначены на выходные из Петербурга

Курортные направления усилят доппоездами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по транспорту Петербурга договорился с железнодорожниками о запуске дополнительных пригородных поездов на ближайшие и следующие выходные. Как и раньше, составы пустят на популярном Выборгском направлении.

- 17,18 и 24,25 июля дополнительно назначаются два скоростных поезда «Ласточка» по маршруту Санкт Петербург – Выборг (с остановкой на платформе Солнечная при следовании из Выборга), - сообщает пресс-служба комитета.

Кроме того, будут пущены четыре поезда по маршруту Финляндский вокзал – Белоостров через Сестрорецк и два - до Белоострова через Парголово. Плюс четыре поезда из Петербурга до Васкелово.

Поезд сообщением Советский – Санкт Петербург будет останавливаться на всех остановках на участке от Зеленогорска до Шувалово.

До Зеленогорска из Петербурга 17 и 24 июля пойдут по четыре дополнительных электрички и по две 18 и 25 июля.