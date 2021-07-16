Из-за репетиций парада ко Дню ВМФ в центре Петербурга перекроют улицы и разведут мосты

Репетиции морского парада ограничат движение в центре Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение в центре Северной столицы ограничат из-за репетиций парада ко дню ВМФ. 18 и 22 июля в Петербурге с 9:00 до 14:00 для прохода военных кораблей разведут Благовещенский, Дворцовый Троицкий и Литейный мосты. Также перекроют часть улиц в центре города.

- Параллельно с этим движение транспорта прекратится по Адмиралтейской набережной, Адмиралтейскому проспекту, Адмиралтейскому проезду, Дворцовой набережной, Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста, Сенатской площади от Английской набережной до Конногвардейского бульвара, Университетской набережной, Биржевой площади, Мраморному переулку, Мошкову переулку от Дворцовой набережной до Миллионной улицы, - сообщили в Комитете по транспорту.

Также частично перекроют Невский Проспект, Большую и Малую Морские, Шпалерную, Воскресенскую и Пироговскую набережную.