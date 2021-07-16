Половину трупа в коричневых шортах выловили из Фонтанки

В Фонтанке нашли половину мужского тела. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Страшного утопленника нашли днем 15 июля в центре Петербурга. Но на этот раз человек погиб не недавно, а как минимум несколько месяцев назад - в Фонтанке плавала лишь половина трупа. Нижняя часть мужчины была одета в коричневые шорты.

- В 15:36 в полицию от диспетчера пожарной службы поступило сообщение о плывущем в воде трупе по адресу: набережная реки Фонтанки, 168. Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы обнаружен пояс нижних конечностей (часть туловища, таз, ноги) трупа мужского пола, - сообщает источник в правоохранительных органах.

При осмотре останков никаких следов насильственной смерти на трупе не нашлось. Однако учитывая отсутствие верхней части тела, точные выводы делать рано. Из особых примет имеется только одежда: коричневые шорты с синими полосками. Учитывая это и степень разложения тела, эксперты предположили, что оно находилось в воде с прошлого лета.