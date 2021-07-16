Житель Купчино одним ударом убил ночного хулигана, избившего его жену

Житель Купчино зарезал ночного хулигана, обидевшего его жену. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

До 15 лет тюрьмы грозит 35-летнему жителю Купчино, который с ножом в руках пошел защищать жену от хулиганов. В ночь на 15 июля двое мужчин громко шумели у дома на Будапештской улице, мешая спать людям. Жительница этого дома вышла на улицу, чтобы поговорить с хулиганами и объяснить, что ее ребенок не может уснуть. В ответ один из нарушителей спокойствия избил петербурженку. Она убежала домой и потом на улицу вышел ее гражданский муж.

- Позднее он пояснил, что около 03:45 для защиты своей сожительницы, а также для самозащиты нанес удары ножом двум мужчинам. Одному в грудь, а второму в бедро. Оба были госпитализированы в НИИ скорой помощи. Первый раненный через полтора часа умер, - сообщает источник «КП-Петербург».

Полиция задержала нападавшего, а Следственный комитет возбудил уголовно дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, повлекшее смерть». По ней жителю Купчино грозит лишение свободы сроком до 15 лет.