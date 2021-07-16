Суд отправил под арест чиновника Комздрава, пойманного на взятке в два миллиона рублей

Чиновника Комздрава арестовали на два месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дзержинский районный суд Петербурга отправил под арест чиновника Комитета по здравоохранению Петербурга, задержанного по подозрению в получении крупной взятки. По версии следствия Александр Шкабар, занимавший должность ведущего специалиста Отдела развития учреждений здравоохранения Комздрава, положил в карман около двух миллионов рублей.

- Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры - 15.09.2021, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что молодой чиновник был задержан 15 июля. Его подозревают в давлении на руководителей подведомственных медучреждений с целью получения определенными коммерческими фирмами подрядов на энергетическое обеспечение больниц и поликлиник.

Деньги чиновник получал через свою подчиненную. Она также задержана, в отношении нее возбуждено дело о посредничестве. молодой женщине грозит до 12 лет лишения свободы, а ее начальнику - до 15.