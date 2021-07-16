Рейд по нарушениям парковки пройдет в Курортном районе Петербурга в выходные 17 и 18 июля

Рейд по нарушениям парковки пройдет в Курортном районе Петербурга в выходные Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В выходные 17 и 18 июля 2021 года в Курортном районе Санкт-Петербурга пройдет рейд по выявлению нарушителей правил парковки. Как пояснили 16 июля в комитете по транспорту, специалисты проведут проверку по ряду улиц, популярных у горожан, приезжающих на отдых к заливу.

- Машины парковочной инспекции "парконы", оборудованные средствами автоматической фотовидеофиксации нарушений, проедут по наиболее загруженным адресам и зафиксируют нарушения в зоне действия дорожных знаков "Остановка-стоянка запрещена", - рассказали в Смольном.

Проверки будут проходить: в Сестрорецке по улице Токарева, Большому Литейному переулку, улице Зощенко, Дубковскому шоссе, Цемяночной улице, Коммунаров, Северному переулку, улице Володарского, Приморскому шоссе; в Солнечном по Приморскому шоссе, 1-й Боровой улице и Петровской; в Комарово по Курортной, Морской, улице Лейтенантов и Зеленогорскому шоссе; в Зеленогорске на Вокзалной, проспекте Ленина, Зеленогорском шоссе и Гостиной улице.

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