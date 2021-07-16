Разложившееся тело в пленке нашли под мусором на балконе дома в Ломоносове

Тело в пленке нашли на балконе в Ломоносове.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Жуткую находку сделала женщина, убиравшая захламленную квартиру в Ломоносове. Здесь она решила прибраться после того, как ее пожилую родственницу отправили со старческим расстройством в психиатрическую больницу. Пенсионерка страдала собирательством и тащила в дом всякий хлам. Под ним-то и нашлось сильно разложившееся тело неизвестного мужчины, замотанное в пленку.
- Женщине пришлось четыре дня разбирать завалы, прежде чем она смогла добраться от двери в комнату до балкона. Там под горами хлама и мусора обнаружился завернутый в полиэтиленовую пленку труп, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, умершим может быть один из жильцов, которых пожилая женщина периодически пускала в свою квартиру. Видимо, человек скончался и пенсионерка просто вынесла тело на балкон.
Выяснением обстоятельств инцидента занимается полиция.
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