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Происшествия16 июля 2021 17:13

Гендиректор петербургской турфирмы отправится под суд за мошенничество на 380 млн рублей

Потерпевшими оказались более 5,3 тысяч туристов
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Директору петербургской турфирмы грозит 10 лет тюрьмы за крупное мошенничество

Директору петербургской турфирмы грозит 10 лет тюрьмы за крупное мошенничество

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге бывший директор турфирмы ЗАО "Фирма Нева" отправится под суд за крупное мошенничество. В пятницу, 16 июля 2021 года, прокуратура утвердила обвинительное заключение и отправила уголовное дело для рассмотрения по существу в Смольнинский районный суд. Речь идет о мошенничестве на сумму свыше 380 миллионов рублей.

- По версии следствия, обвиняемый в период с августа 2013 года по июль 2014 года, достоверно зная об имеющейся у коммерческой организации кредиторской задолженности в размере более 795 млн рублей, получил от потерпевших денежные средства в размере, превышающем 380 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, не предоставив туристические путевки гражданам, - рассказали в прокуратуре.

В итоге махинаций потерпевшими оказались 5347 туристов. Гендиректору грозит до 10 лет тюрьмы.