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Общество16 июля 2021 17:48

Сухая гроза пройдет в Ленинградской области 17 июля

Днем температура воздуха вновь поднимется до плюс 30 градусов
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Сухая гроза пройдет в Ленобласти 17 июля

Сухая гроза пройдет в Ленобласти 17 июля

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Ленинградскую область надвигаются грозы, но без дождей. По данным МЧС региона в субботу, 17 июля 2021 года, пройдет сухая гроза, а температура воздуха снова поднимется до плюс 30 градусов. Жара уходить пока не собирается.

- В субботу в Ленобласти будет переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем преимущественно без осадков, - рассказали в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью температура воздуха будет около 12-17 градусов тепла, местами до плюс 22 градусов. Днем снова поднимется до 25-30 градусов жары. Ветер при этом северо-западный до 3-8 метров в секунду ночью и до 6-11 метров в секунду днем.