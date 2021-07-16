Парусник "Полтава" пришвартовался у Эрмитажа

Парусник "Полтава" пришвартовался в акватории Невы в ожидании парада ко Дню ВМФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Парусник "Полтава" в пятницу, 16 июля 2021 года, вошел в акваторию Невы и пришвартовался у Эрмитажа в Петербурге. Точная копия корабля времен Петра Великого пробудет в городе до 25 июля для того, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде в День ВМФ.

Для Санкт-Петербурга День ВМФ — особенное событие. В этот день проходит парад с участием более четырех десятков военных кораблей и подводных лодок, а также около сорока самолетов и вертолетов.

"Полтава" - это первый 54-пушечный парусный литейный корабль в составе Балтийского флота. Оригинал был спущен на воду в июне 1712 года. Новая "Полтава" - копия корабля того времени, появилась в 2014 году.