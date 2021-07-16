Два уголовных дела о халатности чиновников Ленобласти возбудили из-за множества утоплений людей

Два уголовных дела о халатности чиновников Ленобласти возбудили из-за множества утопления людей Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Ленинградской области в пятницу, 16 июля 2021 года, из-за участившихся случаев утопления людей возбудил два уголовных дела в отношении чиновников. Всего за лето в регионе во время купания погибло более 60 человек.

- Так, с 21 июня по 13 июля на карьерах "Пульман", расположенных в Ломоносовском районе и водных объектах Вырицкого городского поселения Гатчинского района произошло утопление шести граждан, двое из которых несовершеннолетние дети, - рассказали в комитете.

Следствие установило, что должностными лицами из числа сотрудников администрации Пениковского сельского поселения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и администрации Вырицкого городского поселения муниципального образования Гатчинский муниципальный район не было предпринято мер по обеспечению безопасности граждан на непредназначенных для купания водных объектах.

Сейчас уже возбуждены уголовные дела о халатности. Также комитет предлагает проводить месячник безопасности на воде.