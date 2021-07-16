Полив газонов усилят в Петербурге из-за жары

Дорожные предприятия и садово-парковое хозяйство Петербурга договорились о совместной работе по поливу газонов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге усилят полив газонов из-за аномальной жары. В пятницу, 16 июля 2021 года, дорожные предприятия и садово-парковые хозяйства договорились совместно бороться с наступившей засухой.

- Сейчас предприятия должны объединить свои усилия в системной работе для более эффективной борьбы с установившейся засухой. В среднем в день сейчас на полив газонов, деревьев и цветов расходуется 1152 кубометра воды, это уже на 20% больше чем в первую половину июня, - рассказали в комитете по благоустройству.

Садовники уже каждый день поливают цветы, кусты и молодые деревья. Дорожные предприятия будут помогать с поливом газонов, расположенных на открытых пространствах, наиболее подверженных воздействию прямой солнечной энергии.

Чтобы трава не выгорела на солнце еще больше, полив будет производится только ранним утром и поздним вечером или ночью.