Более 10,5 тысяч иностранных болельщиков прибыли в Петербург на ЕВРО-2020

Сотрудниками полиции обеспечены правопорядок и безопасность в период проведения Чемпионата Европы по футболу – 2020 Фото: Артем КИЛЬКИН

За время проведения в Санкт-Петербурге ЕВРО-2020 на миграционный учет было поставлено более 10,5 тысяч иностранных болельщиков, прибывших в Ленинградскую область. Об этом в пятницу, 16 июля 2021 года, сообщили в главном управлении МВД по Северной столице. Также в полиции отметили, что на время чемпионата в городе были введены усиленные меры безопасности.

- Принятыми мерами удалось обеспечить стабильность оперативной обстановки и не допустить нарушений общественного порядка и массовых беспорядков, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, в городе были привлечены курсанты МВД и Росгвардии. Каждый день на охрану порядка заступало около двух тысяч сотрудников полиции и Росгвардии, а в дни проведения матчей их количество доходило до 5 тысяч человек.

Кроме того, в Петербурге дежурили 32 представителя иностранных правоохранительных органов из Бельгии, Финляндии, Швеции, Польши, Словакии, Швейцарии и Испании.