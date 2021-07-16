Новая партия вакцины "Спутник V" поступила в Петербург

Еще 19800 доз вакцины "Спутник V" прибыло в Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 16 июля 2021 года, в Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V". Как рассказали в Смольном, в город прибыло более 19 тысяч доз. Сейчас на Фармбазе проводится приемка препарата.

- На Фармбазу поступила очередная партия "Спутник V" в количестве 19 800 доз по две дозы в 1 ампуле. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Запас вакцины в городе –124 613 комплектов доз, - рассказали в администрации города.

Добавим, что с начала кампании по вакцинации в городе уже привито более 1,1 миллиона человек, из них почти 800 тысяч полностью завершили цикл вакцинации. Большая часть людей привита "Спутником", около 19 тысяч "КовиВаком" и 27 тысяч привиты "ЭпивакКороной".

В Петербурге работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций.