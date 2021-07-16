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Происшествия16 июля 2021 21:10

"Газель" провалилась в промоину из-за прорыва трубы в Петербурге

ЧП произошло на перекрестке 1-го Муринского проспекта и Студенческой улицы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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"Газель" провалилась в промоину из-за прорыва трубы в Петербурге

"Газель" провалилась в промоину из-за прорыва трубы в Петербурге

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге произошел прорыв трубы из-за которого пострадала машина. Вечером в пятницу, 16 июля 2021 года, на проезжую часть на перекрестке 1-го Муринского проспекта и Студенческой улицы разлилась вода из трубопровода. Дорогу начало размывать и в одну из промоин провалилась машина.

- "Газель" провалилась в промоину в результате прорыва трубопровода, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Как пишет "Мегаполис", прорвало трубу с холодной водой. Из-за этого дорогу залило и в асфальте появилась дыра. В ней-то и застряло колесо "Газели".

На данный момент на месте уже работают специалисты "Водоканала", которые устраняют последствия ЧП.