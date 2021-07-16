Работу пунктов вакцинации в Петербурге предложили продлить до 22 часов

Работу пунктов вакцинации предложили продлить до 22 часов в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Работу пунктов вакцинации в Санкт-Петербурге следует продлить до 22 часов. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, пишет издание "Невские новости". Медик отметил, что так охват вакцинации стал бы значительно больше.

- Многие не успевают прийти на вакцинацию. В Москве шла речь, чтобы делать часы работы пунктов вакцинации до 22 часов. Мне кажется, многие работают как раз до 22 часов, — пояснил эпидемиолог.

Сейчас пункты вакцинации в поликлиниках Петербурга работают до 20:00. В мобильных пунктах вакцинации, расположенных в торговых центр, график и того меньше - многие работаю максимум до 19-20 часов, некоторые заканчивают работу уже в 18. При этом, в выходные сделать прививку в ТЦ можно не везде.

В Комитете по здравоохранению отметили, что пока в городе не было планов увеличить режим работы пунктов.